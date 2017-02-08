مصرف الراجحي يطلق حملة تسويقية مبتكرة للسيدات

أطلق مصرف الراجحي لوحته الجديدة المبتكرة "المرآة" بهدف التسويق لبطاقة "لكِ" المصممة خصيصاً للسيدات، والتي تتيح لهن مزايا وخصائص رئيسية وخاصة بكل منهن.

ويأتي هذا الإبداع لإعطاء خصوصية أكثر للمرأة من خلال ابتكار لوحة المرآة التي تجعل من كل سيدة وامرأة محوراً ووجهاً إعلانياً مميزاً للوحتها الخاصة.

وذكر بيان صحافي صدر عن مصرف الراجحي، أن لوحات المرايا المبتكرة وزعت في الأسواق التجارية لتحمل كل منها رسالة إعلانية ملهمة "لك.. انظري في من فكرنا؟"، وبمجرد الوقوف أمام اللوحة ستشاهد كل سيدة نفسها في المرآة وستقرأ الرسالة لتكتشف بأنها هي الأساس وراء تصميم مصرف الراجحي لبطاقة "لكِ"، مما يضفي طابعاً شخصياً لكل من تقف أمام اللوحة.

وتعد الحملة الإعلانية من خلال لوحة مصرف الراجحي المبتكرة، فكرة جديدة تتضمن البساطة والإبداع الذي يلاءم طبيعة المرأة وخصوصيتها وسيساعد في طرح العديد من الحملات التسويقية الخاصة بالمرأة في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الراجحي يعد من أكبر المصارف في المملكة، إذ يمتلك أكبر شبكة فروع تتجاوز 500 فرع وأكبر شبكة أجهزة صراف آلي بأكثر من 4500 جهاز، كما يعتبر المصرف الإسلامي الرائد عالمياً من خلال خدماته وتمسكه واعتزازه بقيمنا.