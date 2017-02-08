QNB: المستقبل واعد في مصر وتركيا رغم التوترات

أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB علي أحمد الكواري، في مقابلة مع بلومبرغ، أن المصرف يركز حالياً على التوسع في جنوب شرقي آسيا، بعد أن حقق الأهداف التوسعية في إفريقيا والشرق الأوسط قبل التاريخ الذي كان محدداً سابقاً.

وأضاف أن البنك لا يسعى حالياً وراء استحواذ معين، إلا أنه يعمل على زيادة تواجده في الهند وإندونيسيا، إضافة إلى فيتنام وميانمار، مع سعي البنك إلى تحويل سنغافورة إلى مركز رئيسي لتلك المنطقة.

كما أكد الرئيس التنفيذي لـQNB أنه يعتزم فتح فرع للبنك في الرياض هذا العام.

وأكد الكواري أن المستقبل واعد في مصر وتركيا رغم التوترات الداخلية، مشدداً على التزام البنك بالعمل في هاتين السوقين.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط بنحو 20%، خلال الأشهر الـ6 الماضية سيدعم سيولة القطاع المصرفي في قطر.