بنك مصر: لن نلغي شهادات الـ20% طالما يرتفع التضخم

قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البنك سيقوم بإغلاق القرض الإسلامي من مصرف أبوظبي الإسلامي وقرض كريدي سويس خلال هذا الشهر.

وأضاف الأتربي "سنغلق قرض كريدي سويس عند 250 مليون دولار، وقرض مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50 مليون دولار".

وحول الهبوط المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية قال الأتربي "البنك المركزي أخذ قرار التعويم من منطلق أن البنوك تتحكم في سعر الدولار، ومن المفترض أن يتراوح سعر الدولار الحقيقي بين 13 و14 جنيها، والآن البنوك هي التي تلعب الدور الرئيسي في تحديد سعر الدولار في السوق المصرية".

وأرجع الهبوط المستمر للدولار إلى حدوث حالة ذعر كما حصل عند الارتفاعات المتواصلة للدولار، مشيرا إلى أنه خلال الـ3 شهور حصيلة البنك الدولارية 1.3 مليار دولار، لا توجد قوائم تطلب اعتمادات دولارية.

وأشار الأتربي إلى وجود بنكين فقط يصدران الشهادات ذات العائد 20%، وقال "وهذا لا يمنعنا أن نقوم بدورنا على الرغم من أن تكلفتها تتجاوز الـ23%، على البنك، فبنك مصر لديه دور وطني، ولن نلغي شهادات الإيداع طالما نسب التضخم مرتفعة".