أتش سي المصرية تسعى لدخول نشاط التأجير التمويلي بـ2017

قال رئيس مجلس إدارة شركة أتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية إن شركته تستهدف هذا العام دخول مجال التأجير التمويلي، وتتوقع وصول حجم محفظة هذا النشاط إلى 500 مليون جنيه، ما يعادل 28.2 مليون دولار.

وأتش سي واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في مصر وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة ويبلغ حجم الأصول التي تديرها 5 مليارات جنيه.

وقال حسين شكري الذي يملك نحو 63% من أسهم أتش سي في مقابلة مع رويترز جرت بمكتبه على مشارف القاهرة "مهتمون هذا العام بنشاط التأجير التمويلي. حصلنا على الرخصة وأسسنا شركة لهذا الغرض منذ 2010، لكن أحداث الثورة جمدت المشروع.

"نعمل على النشاط من جديد هذا العام بمحفظة متوقعة 500 مليون جنيه."

والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

وتقدم أتش سي المشورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ. ولعبت الشركة العام الماضي دور المستشار المالي في صفقتين إحداهما لشركة أدوية الحكمة الأردنية في الاستحواذ على شركة ايمك يونايتد للأدوية المتخصصة في منتجات معالجة الأورام والعناية المركزية في مصر مقابل 300 مليون جنيه.