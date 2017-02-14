"كريدي سويس" يلغي 5500 وظيفة بعد خسائر فصلية

أعلن بنك كريدي سويس اليوم الثلاثاء أنه تكبد خسائر صافية 2.35 مليار فرنك سويسري، ميا يعادل 2.34 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي بفعل تسوية دعاوي قانونية في الولايات المتحدة وأضاف أنه سيستغني عن مزيد من الموظفين في 2017 من خلال إلغاء 5500 وظيفة.



وفي استطلاع أجرته رويترز توقع سبعة محللين أن يسجل البنك خسائر صافية 2.013 مليار فرنك في المتوسط في الربع الأخير.



وفي 2016 سجل ثاني أكبر بنك سويسري خسارة صافية 2.44 مليار فرنك مقارنة بخسارة 2.94 مليار في 2015.



ومع ذلك اقترح البنك توزيع أرباح نقدية بواقع 0.70 فرنك للسهم تمشيا مع توقعات السوق.