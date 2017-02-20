أوروبا تفرض خفض الدين العام 3.6% من الناتج المحلي

كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن عزم المفوضية الأوروبية توجيه تحذير إلى إيطاليا حول احتمال اتخاذ إجراء تأديبا، على خلفية عدم تخفيضها دينها العام، كما سبق أن وعدت وكما تشترط قوانين الاتحاد الأوروبي



هذا التحذير يأتي بعد أن أظهر تقريراً للمفوضية توقعات بارتفاع الدين العام الإيطالي إلى أعلى مستوى له، ليبلغ نحو 133.5% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. وتشير قواعد الاتحاد الأوروبي إلى وجوب تخفيض إيطاليا لدينها العام بنحو 3.6% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وكانت إيطاليا قد تعهدت بداية الشهر الحالي بأن تخفض العجز الهيكلي بواقع 0.2% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من خلال إجراءات سيتم إقرارها بحلول نهاية إبريل القادم.

يذكر أن الإجراء التأديبي الذي قد يتم اتخاذه ضدّ إيطاليا يقضي من الناحية النظرية بفرض غرامات، ضمن ما يسمى بإجراء للعجز المفرط.

