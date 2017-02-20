لطيفة السبهان مديرا ماليا للبنك العربي الوطني بالسعودية

قالت مصادر مطلعة في البنك العربي الوطني السعودي لـ"العربية.نت"، إنه تم تعيين لطيفة السبهان مديراً مالياً للبنك.

وأضافت المصادر أن قرار تعيين السبهات مديراً مالياً للبنك صدر قبل أيام، فيما لم يعلن البنك عن هذه الخطوة.

وشهدت السعودية خلال الأيام القليلة الماضية عدة تعيينات نسائية في مناصب قيادية للمرة الأولى، حيث تم تعيين سارة السحيمي رئيساً للشركة السعودية تداول، كأول سيدة تشغل هذا المنصب.

ومساء أمس الأحد أعلنت مجموعة سامبا المالية تعيين رانيا النجار رئيسة تنفيذية، وذلك كأول سعودية تتولى إدارة بنك.

يذكر أن أرباح البنك العربي الوطني تراجعت بـ5% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2015، لتسجل 565 مليون ريال.

وجاءت الأرباح دون مستوى التوقعات البالغة 720 مليون ريال. وعلى مدار العام، بلغت أرباح "العربي الوطني" 2.85 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015، بتراجع نسبته 3.7%.