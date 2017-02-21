أرباح بنك HSBC تهوي 62% قبل الضرائب في 2016

هبطت أرباح بنك أتش.أس.بي.سي عن عام 2016 قبل احتساب الضرائب 62%، وجاءت دون توقعات المحللين نتيجة تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية في هونغ كونغ وبريطانيا.

وبلغت أرباح HSBC قبل حساب الضرائب 7.1 مليار دولار مقابل 18.87 مليار قبل عام وجاءت أقل من متوسط توقعات المحللين عند 14.4 مليار دولار، بحسب بيانات تومسون رويترز.

وذكر البنك في بيان للبورصة الثلاثاء أن انخفاض أرباح 2016 يعكس مخصصات انخفاض قيمة بمبلغ 3.2 مليار دولار عن الأنشطة المصرفية الخاصة في أوروبا وتأثير بيع عملياتها في البرازيل.

وكان سهم البنك بين الأفضل أداء في أوروبا منذ تصويت بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفع 53%، مقابل ارتفاع مؤشر ستوكس يوروب الذي يضم 600 بنك بواقع 28%، مع استفادته من ارتفاع الدولار وتحسن مستويات رأس المال.