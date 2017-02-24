"آر.بي.إس" يتكبد خسائر حادة بـ8.7 مليار دولار

أظهرت نتائج أعمال رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) اليوم الجمعة ارتفاعا حاداً في الخسائر مع زيادة التكاليف الناجمة عن سوء السلوك وإعادة هيكلة النفقات بما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المصرف بعد تسع سنوات من طلبه أكبر حزمة إنقاذ مصرفية في العالم.

وسجل آر.بي.إس - الذي لم يحقق ربحا سنويا منذ عام 2007 - خسارة قدرها 6.96 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 8.74 مليار دولار في عام 2016 مقارنة مع خسارة 1.98 مليار استرليني في السنة السابقة.

وكان آر.بي.إس ذات يوم أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول وهو الآن في خضم عملية إعادة هيكلة كبيرة تستغرق عدة سنوات تتضمن بيع أصول وخفض الوظائف وتسوية دعاوى قضائية.

وأعلن البنك خططا لخفض تكاليف النشاط بمقدار 750 مليون جنيه استرليني العام المقبل للمساهمة في تعويض أثر تدني أسعار الفائدة الذي يزيد من صعوبة تحقيق البنك للأرباح.