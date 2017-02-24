"كريدت سويس" يرصد 600 مليون دولار لفتح فرع بالسعودية

تسعى مجموعة كريدت سويس السويسرية للخدمات المصرفية للحصول على رخصة مصرفية في السعودية، حيث خصصت نحو 600 مليون دولار من رأس مالها الخاص لتوسيع نطاق أعمالها داخل المملكة. وفقاً لبلومبيرغ.

وقال آدم برادبيري المتحدث الرسمي باسم بنك كريدت سويس إنهم يسعون إلى زيادة توسيع الاستثمار في الأعمال التجارية، وإن اختيارهم السعودية يعزى لكون السوق السعودي سوق رئيسي للنمو وذو أهمية لإدارة الثروات العالمية. وأضاف، نحن مستمرون في العمل على الحصول على الترخيص لتقديم خدماتنا المصرفية ووضع بصمتنا في السوق المحلي السعودي.