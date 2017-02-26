أرباح "الأهلي المصري" تنمو 88% لـ 19.5 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2016، حيث أشادت الجمعية بالأداء المالي المتميز للبنك نتيجة لجهود العاملين.

ووفقاً لنتائج الأعمال فقد حقق البنك نحو 183.7 مليار جنيه نمواً في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 35% عن العام السابق ليصل إلى 703.3 مليار جنيه في يونيو 2016 مقارنةً بنحو 519.6 مليار جنيه في العام السابق.

وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن البنك نجح في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 38.6 مليار جنيه في يونيو 2016 وتحقيق معدل عائد على حقوق الملكية يبلغ 32.3%.

وأظهرت نتائج أعمال البنك تحقيق 88% نمواً في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 19.5 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 12.5 مليار جنيه في يونيو 2016 بزيادة قدرها 145% عن العام المالي السابق.

وعلى صعيد القروض حقق البنك 49% نموا في إجمالي القروض لتصل الي231.3 مليار جنيه في يونيو 2016 مقارنةً بـ 31.3% نموا في السوق المصرفي مستحوذاً على 34% من حجم النمو في السوق.

وأضاف عكاشة أنه في قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك في دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تمت زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بـمبلغ 61 مليار جنيه وبمعدل نمو 57% ليصل إجمالي المحفظة إلى 168.6 مليار جنيه في يونيو 2016.

كما حقق البنك نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن من تحقيق 48% نموا في إجمالي محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 24.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016 مع ضخ تمويل خلال العام بـمبلغ 7.7 مليار جنيه للقطاع وجذب أكثر من 17.7 ألف حساب جديد.

ونجح البنك خلال العام في إبرام العديد من اتفاقيات التمويل مع عدد من مؤسسات التمويل الخارجية أتيح بموجبها المعادل لمبلغ ملياري جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات العاملة في عدة مجالات.

وعلى صعيد الديون غير المنتظمة، نجح البنك في إجراء تسويات لنحو 317 عميلا بمبلغ 3.1 مليار جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين بضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، ما أدى إلى تراجع نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالي القروض لتصل إلى 2.3% في يونيو 2016 مقارنة بـ 4.3% في العام السابق.

وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية، حققت الودائع 558.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 110.9 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 25%، كما تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح شهادات جديدة بالعملات الأجنبية مثل شهادات أهل مصر بالدولار الأميركي وشهادات بلادي بالدولار واليورو بنحو 600 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 والشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنحو 116 مليار جنيه.

كما استمر البنك في تفعيل وتنشيط مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل حيث تم تحقيق مبيعات بمبلغ 701 مليون جنيه لعدد 8606 عملاء محدودي الدخل و2.3 مليون جنيه لعدد 12 عميلا متوسطي الدخل، كما تم تحقيق مبيعات بمبلغ 5.4 مليون جنيه لعدد 10 عملاء بمشروعي الرحاب ومدينتي، ليصل حجم المحفظة في يونيو 2016 إلى 808 ملايين جنيه بإجمالي عدد عملاء 11120 عميلا، ما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بـمعدل 21% عن العام السابق لتصل إلى 38.1 مليار جنيه.

وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 2733 ماكينة بزيادة قدرها 583 ماكينة عن العام السابق، إضافة إلى زيادة عدد ماكينات الـPOS بـ 3934 ماكينة لتصل إلى 17411 ماكينة في يونيو 2016 بمعدل نمو 29% عن العام السابق.