إيداع 3.3 مليار درهم في البنوك الإسلامية بالإمارات

استقطبت المصارف الإسلامية في الإمارات ودائع حكومية جديدة الشهر الماضي بلغت قيمتها 3.3 مليار درهم، وارتفع إجمالي الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي الإسلامي المحلي إلى 47 مليار درهم مقابل 43.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو شهري قوي بلغ 7.6%.

في حين سجلت الودائع الحكومية انخفاضا بقيمة 4.4 مليار درهم خلال الشهر نفسه، فوصلت إلى 138.7 مليار درهم مقابل 143.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض 3.1% بحسب "البيان" الإماراتية .

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حصة المصارف الإسلامية ارتفعت إلى نحو 25.31% من إجمالي الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي الذي بلغ 185.7 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل 23.4 % فقط بنهاية 2016 من إجمالي الودائع الذي كان قد بلغ 186.8 مليار درهم.

كما استقطبت المصارف الإسلامية بالدولة ودائع جديدة من القطاع الخاص الشهر الماضي بلغت قيمتها 100 مليون درهم، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بالقطاع المصرفي الإسلامي المحلي إلى 243 مليار درهم مقابل 242.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو شهري 0.04%.

في حين سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً بقيمة 1.4 مليار درهم خلال الشهر نفسه فوصلت إلى 736.4.7 مليار درهم مقابل 737.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض 0.2%.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حصة المصارف الإسلامية ارتفعت إلى 24.81% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالقطاع المصرفي الذي بلغ 979.4 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل 24.77 % بنهاية 2016 من إجمالي الودائع الذي كان قد بلغ 980.7 مليار درهم.