قطر تدمج وحدات البتروكيماويات لخفض التكاليف

قالت قطر للبترول إن شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ستدير أنشطة شركة قطر للفينيل عن طريق اتفاق خدمة بنهاية العام.



وقطر للفينيل جزء من مسيعيد للبتروكيماويات وقابكو وحدة لصناعات قطر.



وقالت قطر للبترول الشركة الأم لمسيعيد وصناعات قطر إن العملية ستبدأ الشهر القادم.



وأوضحت أن الخطوة لا تنطوي على "أي تغيير في ملكية المساهمين" مضيفة أن كيانا واحدا سيقام لتشغيل الأصول نيابة عن مساهمي الشركتين.



ونقل البيان عن سعد شريده الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول قوله "يهدف التكامل إلى الاستمرار في تعزيز الأداء المالي وتنافسية الشركتين."



كانت قطر للبترول المملوكة للدولة قالت العام الماضي إنها ستتخلى عن السيطرة على أجزاء من المدينة الصناعية في مسيعيد عام 2017.

