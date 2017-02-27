المركزي النيجيري يطرح 100 مليون دولار في عقود آجلة

قال البنك المركزي في نيجيريا إنه سيطرح 100 مليون دولار في عقود آجلة، بعد أن باع دولارات خلال الأسبوع الماضي لزيادة السيولة الدولارية والمساهمة في سد الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمية والسوداء.

وباع البنك 370 مليون دولار في عقود لأجل 60 يوما يوم الاثنين الماضي في حين لم يعلن بعد نتيجة مزاد آخر لبيع 230 مليون دولار أجراه الأسبوع الماضي.

وجرى تداول العملة النيجيرية حول 305.50 نايرا مقابل الدولار في سوق ما بين البنوك (الانتربنك) بعد أن تدخل البنك المركزي بضخ 1.5 مليون دولار يوم الاثنين.

فيما بلغ سعر العملة في السوق السوداء 460 نايرا مقابل الدولار.