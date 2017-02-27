14 مليار درهم قيمة الشهرة لأبوظبي الوطني والخليج الأول

تصدرت قيمة الشهرة للكيان المصرفي الجديد الذي ستسفر عنه صفقة الاندماج المقررة بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قائمة أكثر الشركات شهرة في قطاع البنوك بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وطبقاً للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الاندماج التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 إبريل المقبل فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتعتبر قيمة الشهرة التي تصنف ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي مؤشراً على الميزة التنافسية للشركة ومدى قدرتها على تحقيق أرباح جيدة في المستقبل وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية.

وارتفعت قيمة إجمالي الموجودات إلى نحو 670.5 مليار درهم مع نهاية العام 2016 في حين وصلت الودائع 400.3 مليار درهم والقروض 356.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التقديرية المبدئية الموجزة لعملية الدمج التي جرت بناء على السياسات المحاسبية لبنك الخليج الأول الطرف المستحوذ محاسبياً.

يشار إلى أن المساهمين في البنكين صادقوا على عملية الاندماج وذلك من خلال تبادل الأسهم وبإصدار بنك أبوظبي الوطني أسهماً جديدة بحيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في البنك الجديد مقابل كل سهم يملكونه.