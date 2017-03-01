"أبوظبي الوطني" يضاعف السندات إلى 15 مليار دولار

أقر مساهمو بنك أبوظبي الوطني، أكبر مصرف في إمارة أبوظبي من حيث الأصول، مضاعفة حجم برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو من 7.5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار.

وكان ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك التي أقرت أيضاً النتائج المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتوزيع 45 فلساً للسهم.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني يعد من أكبر البنوك في دولة الإمارات، حيث يملك 114 فرعاً ومكتباً للخدمات المالية، وتتكوّن شبكة البنك من حوالي 60 فرعاً ومكتباً في 18 دولة موزّعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى إلى الأميركيين.

