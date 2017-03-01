"الخليج الأول" يوزع 100% أرباحاً نقدية عن 2016

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك "الخليج الأول"، خلال اجتماعها أمس، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال للمساهمين المستحقين للأرباح النقدية والمسجلين في سجل أسهم البنك، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لافتاً إلى أن حملة أسهم البنك المسجلين في (12-3- 2017)، هم المستحقون للأرباح النقدية، أي المشترون بنهاية يوم (8 -3- 2017).

وأكد البنك، في بيان أمس، أن الجمعية العمومية وافقت أيضاً خلال اجتماعها السنوي في أبوظبي، على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وقال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عبدالحميد سعيد: "شهد البنك خلال عام 2016 نمواً متواصلاً للسنة الـ17 على التوالي، وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي شهدها العالم". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، أندريه الصايغ: "حققنا صافي أرباح بلغ 6.03 مليارات درهم، واستطاع البنك التكيف مع توجهات السوق المتقلبة والحفاظ على أسسه القوية".

