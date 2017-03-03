مونتي دي باسكي يسعى للموافقة على مسودة خطة إعادة هيكلة

قال مصدر مطلع إن بنك مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطالي المتعثر يتطلع للموافقة على مسودة خطة لإعادة الهيكلة خلال اجتماع لمجلس إدارته في 9 من مارس.

وتعد هذه الخطة خطوة مهمة نحو الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الأوروبية من أجل تدخل الحكومة لإنقاذ المصرف.

وطلب مونتي دي باسكي من الحكومة العام الماضي دعمه بعد أن فشل في جمع 5 مليارات يورو أي 5.3 مليار دولار من السوق لتعزيز رأسماله.

وأوضح المصدر أنه حالما تتم الموافقة على الخطة سيجري إرسالها إلى وزارة الخزانة الإيطالية قبل رفعها إلى السلطات الأوروبية من أجل إجراء محادثات رسمية.