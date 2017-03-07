تكليفات لبنوك مصرية بتوفير 700 مليون ريال لموسم العمرة

كلف البنك المركزي المصري ثلاثة #بنوك_مصرية بالعمل خلال الفترة المقبلة على توفير #الريال السعودي اللازم لتغطية نفقات كافة شركات السياحة المصرية الخاصة ببرنامج #موسم_العمرة "رجب، شعبان، رمضان" لهذا العام.

وقدر "المركزي" إجمالي المبالغ المطلوبة لإتمام موسم عمرة المصريين لهذا العام بنحو 700 مليون ريال سعودي، وذلك تيسيراً على تلك الشركات وعلى المعتمرين بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصري فقط، وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة شركات السياحة.

وفي إطار تنفيذ تعليمات البنك #المركزي_المصري، عقد أمس اجتماع ضم رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، بحضور رئيس غرفة شركات السياحة، نادر الببلاوي، ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إيمان سامي، ووكيل وزارة السياحة للرقابة على الشركات السياحية، إيمان قنديل، وذلك لبحث توفير التمويل اللازم لموسم العمرة للعام الجاري.

وبحث الاجتماع استعداد بنوك "الأهلي و #مصر والقاهرة" لتوفير مبلغ ألف ريال سعودي لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر خلال الشهر الجاري للاتفاق على الآلية المناسبة لموسم الحج.