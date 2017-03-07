ثبات الفائدة بأستراليا والأنظار تتجه للفيدرالي الأميركي

أبقى المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى متدن قياسي عند 1.5 في المئة، رغم بيانات اقتصادية جيدة أظهرت نموا قويا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ 1.1 في المئة، ليصل بذلك النمو السنوي إلى 2.4 في المئة. وتتجه الأنظار إلى رفع وشيك للفائدة الأميركية ربما يتخذه المجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبا.

وقد عزى المركزي قراره بإبقاء السياسة النقدية من دون تغيير، إلى الاتجاه لنموّ مستدام وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

يأتي هذا في ظل بقاء معدّل التضخم من دون النطاق المستهدف بين 2 و3 في المئة، في حين لا يزال معدّل البطالة عند 5.75 في المئة منذ بداية العام الماضي.

وكان المركزي الأسترالي قد خفض معدلات الفائدة بـ 300 نقطة أساس بين نوفمبر 2011 وأغسطس من العام الماضي، بهدف دعم الصناعات غير المعتمدة على الموارد الأساسية، بعد تحول الاقتصاد الأسترالي بعيدا عن مجال التعدين الذي كان قد شهد طفرة في الاستثمار فيه.