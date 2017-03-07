دويتشه بنك: نسبة تعثر القروض متدنية بالبنوك الخليجية

أكد الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جمال الكشي، أن المركز المالي للمصارف السعودية قوي، وأنها تجني أرباحاً جيدة مقارنة بالمصارف في أوروبا وأميركا وغيرها.

وأشار الكشي إلى أن القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام قطاع قوي، فالسيولة تعد عالية، ونسبة القروض المتعثرة مقارنة بأجزاء أخرى من دول العالم قليلة، حيث لا تصل إلى 2.5 في المئة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح أن "رؤية المملكة 2030" ستسهم في إيجاد كثير من الفرص للقطاع المصرفي، وبالذات القطاع المصرفي الدولي، كاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وعمليات الاستحواذ والدمج.

وأشار إلى أن عام 2016 كان عاماً صعباً للمصارف السعودية لأسباب مختلفة، حيث تراجعت ربحية المصارف بنحو 17 في المئة.

وتناول الكشي موضوع القضايا المرفوعة ضد دويتشه بنك، والأحداث الأخيرة في أميركا ولندن، مشيراً إلى أن 90 في المئة من هذه القضايا تمت تسويتها تقريباً، وأن الباقي سينتهي خلال العام الحالي 2017.

وأكد أن هذه الأحداث لم تؤثر في نشاط المصرف في المملكة والشرق الأوسط، متوقعا أن يشهد العام الحالي إعادة التوازن ونمو الطلب على الإقراض مقارنة بالعام السابق.