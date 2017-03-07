14 مليار درهم زيادة بتمويل العقارات في الإمارات

أظهرت إحصاءات البنك #المركزي_الإماراتي أن حجم التمويل والتسهيلات المقدمة إلى قطاع الإنشاءات والعقار خلال الربع الأخير من عام 2016 زاد 13.9 مليار درهم أو 5.54% ليصل إلى 264.7 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 250.8 مليار مع نهاية سبتمبر 2016.

وقال البنك المركزي إن حجم #التمويلات لقطاع التجارة خلال الربع الأخير تراجع 1.7% ليصل إلى 155.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر، وإن التراجع تركز في قطاع تجارة الجملة بنسبة 2.4% ليصل حجم تمويل القطاع إلى 108.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر، في حين انخفض حجم تمويل تجارة التجزئة 0.4% إلى 47.1 مليار درهم، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وتراجع حجم تمويل #البنوك لقطاع الأفراد لأغراض تجارية خلال الربع الأخير من عام 2016 بشكل طفيف نحو 0.2% ليصل حجم التمويل مع نهاية ديسمبر الماضي إلى 294.9 مليار درهم، كما تراجع حجم التمويل لقطاع الأفراد لأغراض استهلاكية بشكل طفيف نحو 0.2% ليصل إلى 138.8 مليار بنهاية ديسمبر.

ووصل إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الأفراد لأغراض تجارية واستهلاكية إلى 433.6 مليار درهم بتراجع 0.2% خلال الربع الأخير.