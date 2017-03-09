من سيقتنص حصة "كريدي أغريكول" في البنك السعودي الفرنسي؟

يترقب المستثمرون مصير عملية التخارج التي يسعى إليها بنك كريدي أغريكول من خلال بيع حصته البالغة 31%، في #البنك_السعودي_الفرنسي، وذلك بعد شراكة استمرت لسنوات عدة.

وتقدر قيمة هذه الصفقة بنحو 2.4 مليار دولار بحسب القيمة السوقية حاليا.

وقد تأسس البنك السعودي الفرسي عام 1977، ولديه اليوم 120 فرعا ونحو 3 آلاف موظف.

وتتوزع قائمة كبار الملاك بين البنك الفرنسي #كريدي_أغريكول الذي يمتلك حصة في السعودي الفرنسي، بحوالي 31%، في مقابل حصة للحكومة السعودية تبلغ 13.3%، إضافة إلى مجموعة شركات راشد الراشد بحصة 10%.

ويحتل السعودي الفرنسي المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر البنوك في المملكة من ناحية الأصول التي تتجاوز 200 مليار ريال.

أما من ناحية القيمة السوقية فيحل البنك في المرتبة الخامسة بقيمة 29 مليار ريال.

وفيما يتعلق بأداء البنك السعودي الفرنسي فقد ارتفعت الأرباح الصافية للبنك من 3 مليارات ريال عام 2012 إلى 3.5 مليار ريال في نهاية العام الماضي، علما أن أرباح الربع الأخير من 2016، هبطت بنسبة 60%، مسجلة 375 مليون ريال.

ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على البنك من إصدار السندات بـ6.7 مليار ريال، يستحق منها هذا العام 42%، من إجمالي الديون، و28 %، عام 2019، والنسبة المتبقية تستحق عام 2024.