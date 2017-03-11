المستثمرون يترقبون قرار المركزي الأوروبي برفع الفائدة

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار بعد تقرير عن أن البنك المركزي الأوروبي ناقش احتمال رفع أسعار الفائدة قبل نهاية برنامج التيسير الكمي.

وقالت مصادر لرويترز إن بعض صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي اقترحوا رفع أسعار الفائدة من المستويات القياسية المتدنية حاليا قبل نهاية برنامج التيسير الكمي، لكن المصادر أشارت إلى أن الحديث حول ذلك الأمر كان مقتضبا ولم يكن هناك دعم واسع الفكرة.

وارتفع اليورو إلى 1.0677 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 16 فبراير/ شباط، وسجلت أحدث قراءة له 1.0666 دولار بارتفاع نسبته 0.85 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 101.380.