كريدي أغريكول: لن نمنع الشائعات حول بيع السعودي الفرنسي

قال بنك #كريدي_أغريكول إنه راض عن النشاط في البنك #السعودي_الفرنسي لكنه لن يحاول منع الشائعات عن بيع حصته فيه.

وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن كريدي أغريكول فوض جي بي مورغان لتقديم المشورة بشأن بيع محتمل لحصته البالغة 31% في البنك السعودي الفرنسي، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار.

وإلى جانب حصة كريدي أغريكول في "السعودي الفرنسي" تمتلك الحكومة السعودية حصة 13.3% في البنك، وتمتلك مجموعة شركات راشد الراشد حصة 10%.

ويحتل السعودي الفرنسي المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر البنوك في المملكة من ناحية الأصول التي تتجاوز 200 مليار ريال.