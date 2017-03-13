اتحاد المصارف يتوقع تراجع مخصصات الديون في الإمارات

توقع رئيس اتحاد #مصارف_الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك #المشرق، عبد العزيز #الغرير في مقابلة مع قناة "العربية"، تراجع مخصصات الديون المتعثرة في المصارف الإماراتية خلال العام الجاري

وأكد الغرير أن برنامج إعادة جدولة الديون المتعثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتجاوز 5 مليارات درهم يلاقي نجاحا في تحصيل النسبة الأكبر من هذه الديون.

وفيما يتعلق بالمخصصات التي تجنبها البنوك للديون المتعثرة، توقع الغرير أن تكون أقل من العام الماضي، بعد إن كانت وصلت الى ذروة في 2016.

وقال الغرير إن قانون #إفلاس الشركات المرتقب، من المتوقع أن يتم تطبيقه قبل منتصف العام الجاري.

وفيما يتعلق بأرباح البنوك في #الإمارات توقع رئيس اتحاد المصارف ثبات أرباح البنوك بالربع الأول 2017.