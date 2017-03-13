HSBC يخرج على أهم أعرافه الإدارية التقليدية.. كيف؟

خرج بنك اتش.اس.بي.سي على العرف السائد، إذ اختار مارك تاكر، القادم من خارج البنك، ليحل محل دوغلاس فلينت رئيسا لمجلس الإدارة في وقت لاحق من هذا العام، ليسلم بذلك رئيس ايه.آي.ايه غروب مهمة اختيار رئيس تنفيذي جديد لأكبر بنك في أوروبا في 2018.

وفي الأول من أكتوبر المقبل، سيتولى تاكر الذي كان لاعبا محترفا لكرة القدم ذات يوم والخبير المخضرم في قطاع التأمين والذي قاد شركة برودنشيال البريطانية منصبه كأول رئيس لمجلس الإدارة من خارج البنك على الإطلاق.

وارتفعت أسهم اتش.اس.بي.سي 0.9 في المئة بفضل نبأ تعيين تاكر في الوقت الذي يرحب فيه مستثمرون باختيار تاكر المخضرم في شؤون آسيا كمؤشر على أن البنك يكثف تحوله صوب المنطقة وتدفقات الدخل الأقل خطرا.

وقال ساتشا سادن، مدير شؤون الحوكمة لدى ليجال أند جنرال انفستمنت مانجمنت "كأحد كبار المساهمين الخمسة طويلي الأجل، شاركنا في العملية ونحن سعداء برؤية رئيس جديد مستقل ويحظى بتقدير كبير في إتش.إس.بي.سي".

وسيضع رحيل فلينت نهاية واحدة من أطول الشراكات الإدارية العاملة في بنك عالمي، حيث من المقرر أن يغادر الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي ستيوارت جاليفر أيضا منصبه في 2018.