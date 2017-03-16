مسؤول: تركيا ستسدد جميع الديون الأجنبية على بنك آسيا

قال نور الدين جانيكلي، نائب رئيس الوزراء التركي لوكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، الخميس، إن #تركيا ستسدد جميع التزامات القروض الخارجية على #بنك_آسيا الإسلامي المصادر، بما في ذلك كوبون على صكوك قيمتها 250 مليون دولار حل موعد استحقاق سداده في سبتمبر.

وقال جانيكلي خلال مقابلة مع الأناضول بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، إن عملية تصفية البنك ما زالت مستمرة بدون مشاكل، وإنها ستنتهي ما بين عامين ونصف العام وثلاثة أعوام.

وبنك آسيا أسسه أتباع الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو الماضي. وتضرر البنك وغيره من الشركات التي لها صلة بغولن في حملة حكومية صارمة أعقبت محاولة الانقلاب.