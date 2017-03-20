الإقراض بالإمارات يسجل أدنى نمو في 3 سنوات

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الإقراض المصرفي سجل خلال فبراير الماضي، أدنى نمو سنوي منذ بدء نشر البيانات الشهرية في مارس 2014.

وبلغ نمو القروض والسلف 5.4% في فبراير على أساس سنوي، مقارنة مع 7.9% في الشهر المقابل من العام الماضي.

من جانبها زادت الحكومة إيداعاتها في البنوك المحلية بنحو 13 مليار درهم في فبراير، لتقود زيادة ودائع المقيمين بنحو 25 مليار درهم.

ورغم هذا التباطؤ في الإقراض، رفع المركزي الإماراتي الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس تماشياً مع رفع الفائدة الأميركية الأربعاء الماضي.