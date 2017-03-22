مصرفي: فجوة 800 مليار دولار بتمويل البنية التحتية

قال رئيس #البنك_الإسلامي_للتنمية بندر بن محمد حجار، الأربعاء، إن هناك فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار.

وأضاف حجار في كلمة أمام "المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" أن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشروعات.

وأوضح أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشروعات بنحو 3.3 تريليون دولار.

وأضاف حجار أن فجوة التمويل في إفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار.

وأشار إلى أن المشاريع المستقبلية في منطقة دول #مجلس_التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية، وأن هناك حاجة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.

وقال إن مجموعة #البنك_الإسلامي، التي تتخذ من #السعودية مقرا وتضم 57 دولة عضوا، قدمت تمويلا بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها، وإن 53 بالمئة من هذا التمويل غطى مشروعات البنية التحتية.

وتمثل مشروعات #الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60 بالمئة من محفظة البنك الذي يقوم أيضا بتأسيس وإدارة صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.