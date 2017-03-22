مليار يورو استثمارات جديدة لـ"البنك الأوروبي" في مصر

يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمار نحو مليار يورو في مصر، بحسب ما كشف مسؤولون في البنك.

ويأتي تجدّد الاهتمام بالسوق المصري إثر تعويم الجنيه، وذلك بعد أن كان نقص العملات الأجنبية يعرقل جذب الاستثمارات وأدى بالمستثمرين إلى تجميد خططهم.



يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بدأ العمل في مصر منذ عام 2012، وقد استثمر مليارين وثلاثمئة مليون يورو في 42 مشروعا، لتكون مصر بذلك ثالث أكبر وجهة لاستثماراته في العالم.

وقد تبنى البنك 17 مشروعا في مصر العام الماضي، متوقعا الاستثمار في المزيد من المشاريع الصغيرة خلال العام.

