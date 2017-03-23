233 مليار يورو في ختام "الكاش المجاني" لبنوك أوروبا

ستكون أمام #البنوك في #أوروبا فرصة أخيرة اليوم الخميس للحصول على الكاش مجاناً من البنك #المركزي_الأوروبي، ضمن الجولة الأخيرة من عمليات #إعادة_التمويل الموجهة الأطول أجلاً، والتي تعرف اختصاراً باسم TLTRO-2، لكن التقديرات لحجم الطلب من البنوك تبدو متباينة بشكل غير مسبوق.

وتكمن أهمية هذه الجولة في أنها قد تعطي إشارة حول ما إذا كان المركزي الأوروبي على مشارف التحول في سياسته النقدية من التيسير إلى التشديد.

ولذلك تبدو التوقعات لحجم الإقبال على هذه الجولة من #التمويل متباينة بشكل كبير، ما بين أدناها عند 30 مليار يورو وأعلاها عند 750 مليار يورو، فيما بلغ متوسط التوقعات وفق مسح بلومبيرغ، 110 مليارات يورو.

تباين أساسي

ويعود هذا التباين بشكل أساسي، إلى اعتقاد بعض المحللين بأن بعض البنوك قد تسعى لانتهاز الفرصة الأخيرة للحصول على الكاش المجاني، بغض النظر عن مدى حاجتها إليه بالفعل.

وفي كل الأحوال، تشكل هذه الجولة اختباراً لنظرة البنوك إلى الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، في وقت تتزايد فيه التكهنات بقرب انتهاء التيسير الكمي الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي، وربما البدء برفع الفائدة، خصوصاً في ظل تسجيل معدلات نمو إيجابي لخمسة عشر ربعاً على التوالي، وارتفاع التضخم إلى 2%.

وكانت السلسلة الأولى من عمليات إعادة التمويل الموجه قد بدأت في سبتمبر 2014، وانطلقت السلسلة الثانية العام الماضي بشروط أكثر سهولة، حيث وفرت 11 جولة من عمليات التمويل ضمن السلسلتين 570 مليار يورو للبنوك، كان بعضها بفائدة سلبية، وهي تأتي ضمن برنامج أشمل للتيسير الكمي وصلت قيمته إلى 2.28 تريليون يورو.

الجولة الأخيرة من TLTRO

أدنى التوقعات للإقبال 30 مليار يورو

أعلى التوقعات 750 مليار يورو

متوسط التوقعات 110 مليارات يورو

عوامل تدفع الطلب على TLTRO

التكهنات بقرب نهاية التيسير الكمي

احتمال البدء برفع الفائدة قريبا

15 ربعاً متتالياً من النمو

ارتفاع التضخم إلى 2%