بنك فالكون السويسري يخسر 130 مليون دولار في 2016

قال بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، أحد البنوك السويسرية المتورطة في فضيحة الفساد الماليزية التي لاحقت صندوق وان.إم.دي.بي، اليوم الخميس، إنه تكبد خسارة قدرها 128 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 130 مليون دولار العام الماضي.

وجاءت الخسارة الحادة عقب جهود رامية لتقليص المخاطر والتكلفة الناجمة عن إغلاق فرع البنك في سنغافورة بأمر أصدرته هيئة النقد السنغافورية في أكتوبر/تشرين الأول بسبب تقاعسه في مكافحة أنشطة غسل أموال مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي.

ويخضع الصندوق الماليزي لتحقيقات بخصوص غسل أموال فيما لا يقل عن ست دول، من بينها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة.