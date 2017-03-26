محافظ المركزي الصيني: السياسة النقدية ليست حلاً سحريا

قال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني خلال كلمة أمام منتدى "بواو لدول آسيا" اليوم الأحد إن السياسة النقدية ليست حلا سحريا لمشاكل الاقتصاد وإنما ينبغي للحكومات تحقيق أقصي استفادة‭‬‬ من أدوات السياسة النقدية لإدارة الاقتصاد.



