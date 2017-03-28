قمة مصرفية تطالب البنوك العربية بضرورة التحول الرقمي

أوصت القمة السنوية لمديري تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المصرفي، والتي نظمتها شركة "سيجما تكنولوجيز"، المتخصصة في تخزين البيانات والمحاكاة الافتراضية والحلول التنبؤية التحليلية، بضرورة أن تبدأ البنوك تطبيق التحول الرقمي، خاصة أن الوقت مناسب لهذا التوجه في الوقت الحالي.

وقال مدير عام شركة "سيجما تكنولوجيز"، شادي سمير، إن شركة سيجما تقوم بتسهيل إدارة المعلومات للعملاء مما يساعدهم في توفير الوقت والجهد في ظل تزايد حاجة المؤسسات الحالية للتكنولوجيا، مؤكداً أن التطور السريع للأجهزة والبرمجيات يعني أن المنتجات الجديدة وفيرة، وأيضا العملاء عليهم بذل جهد مضاعف للبقاء في المقدمة، لذا فالشركات حريصة على الاستفادة من قدرات أحدث الحلول لتسريع طريقهم إلى السوق ولإرضاء عملائها بطريقة أفضل.

واستعرضت الشركة خلال جلسات المؤتمر حلولها المتقدمة لنظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التركيز بشكل رئيسي على مفهوم علوم البيانات، حيث تعمل سيجما على توريد وتركيب حلولDELL EMC التي تساهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية التي تساعد العملاء على إدارة وتأمين بيئات تقنية المعلومات المعقدة من أجل تعزيز أداء الأعمال بشكل عام.

وقال نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة "دل إي أم سي"، المهندس محمد أمين، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للشركات والمؤسسات، خاصة المؤسسات المالية والمصرفية والذي يعمل على تقليل المجهود والتكلفة وزيادة الإنتاجية بما يعود بالمنفعة على العملاء.

وأوضح أن الفترة المقبلة تحتم على الجميع تبني استراتيجية وسياسة ذكية تعتمد على التحول الرقمي في ظل موجة التغيير السريع والمستمر الذي يعيشه العالم من حولنا، حيث يساعد التحول الرقمي إلى زيادة القدرات التنافسية للشركات وتعظيم القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها.

ووفقا لمؤسسة IDC العالمية يصل معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا خلال العام 2017 إلى 243 مليار دولار.

وأكد نائب الرئيس لشركة "دل اي ام سي" بالسعودية ومصر وليبيا والمشرق العربي، محمد طلعت، أهمية الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة التي تعد حجر الزاوية وخطوة أساسية في منظومة التحول الرقمي والتي تتيح توافر معلومات وبيانات لدى متخذي القرار لاتخاذ قرارات صائبة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أصبح سمة مميزة لأعمال التجارية في كل القطاعات التي تهدف إلى إرضاء عملائها وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وطالب مدير عام "دل إي إم سي" مصر، محمد طنطاوي، بضرورة تبني استراتيجيات تهدف إلى بناء منظومة التحول الرقمي داخل المؤسسات بصفة عامة والمصارف بصفة خاصة، مؤكدا أنه رغم وجود بعض التخوفات لدى البعض من الدخول إلى العصر الرقمي، لكن هناك حلولا وأدوات مبتكرة تمنع هذه التخوفات وهناك أكثر من اختيار أمام المصارف والشركات في التحول الرقمي من خلال الاعتماد على الحوسبة السحابية العامة أو الهجينة أو الخاصة مما يقلل النفقات، حيث تشير التوقعات العالمية إلى وجود أكثر من 50 مليار جهاز سيكون متصل بالإنترنت بحلول عام 2020.