ساما: نمو الإقراض المصرفي بالسعودية يتباطأ إلى 0.3%

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الإحصاءات الشهرية، وأظهرت نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 0.3% خلال الشهر الماضي، منخفضا من 1.8% خلال يناير.

وعلل بعض المصرفيين هذا التراجع بزيادة تدفق الأموال الحكومية على الاقتصاد مقارنة مع معظم فترات العام الماضي.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى "ساما" تراجعا في فبراير بقرابة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه إلى تريليون وتسع مئة مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بأكثر من 13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما ودائع "ساما" لدى بنوك في الخارج، فانخفضت بـ5% خلال الفترة إلى 356 مليار ريال.