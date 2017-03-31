إصدار وثيقة دعم ائتمان جديدة لمعاملات التحوط الإسلامي

نشرت السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) ومقرها المنامة، والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA) وثيقة دعم ائتمان جديدة لمعاملات #التحوط_الإسلامي، وذلك استجابة لاحتياجات الهامش العالمي للمعاملات التي لم يتم إجراء مقاصة بها.

وتنظم وثيقة هامش الرهن النقدي الجديدة عملية تبادل الرهون لمعاملات التحوط، وذلك بموجب اتفاقية #التحوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (التحوطات) وهي تأتي في أعقاب نشر اشتراطات ومتطلبات هامش التغيير للمعاملات التي لم يتم إجراء مقاصة بها في سلطات اختصاص متعددة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويعتبر الدفع التنظيمي والرقابي للتغییر الأولي وتبادل هامش التغيير جزءاً من التزام مجموعة العشرين (G20) لجعل الأسواق المالية العالمية أكثر أمناً وأكثر مرونة.

وتعد هذه الوثيقة الجديدة واحدة من أحدث المبادرات العديدة من قِبل السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات و #المشتقات، بهدف تزويد قطاع التمويل الإسلامي بالمستندات ومعايير المنتجات لإدارة وتخفيف المخاطر الناشئة عن عدم تطابق بين العملات وبين نسب ومعدل العائد.

وتستخدم معاملات التحوط الإسلامي على نطاق واسع للمساعدة في إدارة التزامات المؤسسات المالية الإسلامية والتخفيف من المخاطر المرتبطة بأدوات سوق رأس المال.

وقال خالد حمد رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية إن استخدام #التمويل_الإسلامي أخذ يتوسع ليشمل سلطات اختصاص ومناطق جديدة، ما أدى إلى طلب مُلح على منتجات التحوط المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مستندات الضمان من أجل إدارة مخاطر الائتمان، وقد أوجدت المتطلبات التنظيمية والرقابية الأخيرة المتعلقة بتبادل هامش التغير في معاملات المشتقات غير المقاصة حاجة ماسة إلى قيام صناعة التمويل الإسلامي بوضع وتطوير وثائق دعم ائتماني موحدة. ومما لا شك فيه أن هذه الوثيقة الجديدة سيستفيد منها جميع الأطراف ذات العلاقة في الصناعة.