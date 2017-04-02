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المركزي المصري: احتياطيات مارس فوق 28.5 مليار دولار

المصدر: القاهرة – رويترز
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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن البنك #المركزي المصري يتوقع أن يكون الاحتياطي النقدي قد قفز إلى أكثر من 28.5 مليار دولار في نهاية مارس مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2011.

كان #الاحتياطي_النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير، وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رامي أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أن حصيلة النقد الأجنبي من خلال القطاع المصرفي بلغت نحو 17 مليارا.

كلمات دالّة

#المركزي, #الاحتياطي النقدي, #مصر, #احتياطيات مصر

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