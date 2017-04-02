كيف تداول سهم أبوظبي الأول بأصول 178 مليار دولار؟

بعد اندماج المصرفين، بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني جرى إطلاق اسم بنك أبوظبي الأول على المصرف الجديد، والذي تبلغ أصوله بعد الدمج نحو 655 مليار درهم، تعادل نحو 178 مليار دولار.

وأنهى السهم الجديد تعاملات اليوم الأحد في سوق أبوظبي مرتفعا بنسبة 1.46%، إلى 10.4 درهم، بقيمة تداولات 36.1 مليون درهم، بحجم 3.43 مليون سهم.

وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "مع افتتاح السوق المالي اليوم، نحتفي بإدراج أكبر بنك وطني وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، لتحقيق طموحاتنا في الريادة".

واعتبر ولي عهد أبوظبي، هذه الخطوة الهامة تدعم مسيرة الإمارات التنموية وتعزز استدامة متانة اقتصادها الوطني.

وكان مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، وافقوا على الاندماج بين البنكين والذي نتج عنه أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات، تمثل حصة سوقية بنسبة 27% من قطاع البنوك في الإمارات.