ثاني أكبر بنوك ألمانيا يلغي 7800 وظيفة لإعادة هيكلة

قالت صحيفة هاندلسبلات يوم أمس الثلاثاء إن كومرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية أخطر مجلس العمال لديه أنه سيلغي 7800 وظيفة في ألمانيا، في إطار إعادة هيكلة أعلنت العام الماضي.

نقلت الصحيفة عن وثيقة داخلية للمجلس أن الإلغاءات ستشمل كل جزء تقريبا من البنك، وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات قبل الدخول في مفاوضات.

وقال كومرتس بنك في سبتمبر أيلول الماضي إنه ينوي إلغاء 9600 وظيفة أي أكثر من خمس قوة العمل لديه، لكن اتحاد العمال فيردي قال إن الإجمالي سيكون أقل من ذلك، بسبب تخفيضات متفق عليها بالفعل والتناقص الطبيعي لأعداد الموظفين.