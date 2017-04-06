"الجزيرة" يزيد رأسماله 30% عبر توزيع أسهم منحة

وافقت هيئة #السوق_المالية على طلب بنك #الجزيرة زيادة رأسماله 30% ، عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين.

وقال البنك إن الزيادة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية وفقاً للمتطلبات النظامية.

وسيتم سداد قيمة الزيادة من خلال تحويل 1.2 مليار ريال من حساب #الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس المال من 4 مليارات ريال إلى 5.2 مليار ريال.

كذلك أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2016، بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي 200 مليون ريال.

يذكر أن البنك حقق أرباحا خلال العام الماضي، بلغت 872 مليون ريال، بانخفاض بنحو 32% عن العام الأسبق.