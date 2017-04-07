البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكا بـ1.25 مليار دولار

قام البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (AAA) من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"موديز" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 2.393% في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والذي يبلغ حجمه 25 مليار دولار، وقد قام كل من بنك بوبيان، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الخليج الدولي كابيتال، غولدمان ساكس، اتش اس بي سي، ماي بانك، ناتيكسيس، ستاندرد تشارترد، بمهمة إدارة هذا الإصدار.

وتم فتح باب تسجيل طلبات الاكتتاب بشكل رسمي يوم أمس، وتسعير الصكوك في اليوم ذاته عند مستوى40 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأميركي. وتجدر الإشارة إلى أن هامش التسعير الحالي هو أقل من هامش تسعير الإصدار السابق للبنك والذي صدر في شهر نوفمبر من العام الماضي عند مستوى 45 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار.

ويعتبر هذا الإصدار نجاحا متوالياً للبنك الإسلامي للتنمية، الذي استطاع طرح الصكوك بحجم معياري وبهامش ربح أقل من الإصدار السابق على الرغم من التذبذبات المرتفعة في أسعار عوائد سوق الدين العالمية في الوقت الراهن، وهو ما يدل على ثقة أسواق رأس المال بالوضع المالي المتين والتصنيف الائتماني المرتفع الذي يتمتع به البنك.

وعلى صعيد توزيع الاكتتابات النهائية، امتاز الإصدار بارتفاع نسبة التنوع في الاكتتابات النهائية مقارنة بالإصدار السابق، إذ تم تخصيص 56% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وإفريقيا، 37% لمستثمري آسيا، و7% للمستثمرين من القارة الأوروبية، ومن حيث طبيعة الجهات المشاركة شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 87% من المستثمرين النهائيين، في حين حصلت البنوك على 22% من حجم الإصدار النهائي، وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصات لندن وماليزيا وناسداك دبي. وأعرب القائم بأعمال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية الدكتور أحمد تكتك، عن سروره بهذه الصفقة قائلاً: "نحن سعداء بنتائج هذه الصفقة التي تعتبر تكملة لإصدارتنا السابقة، والتي تتناسب مع أهدافنا التنموية الرئيسة، كما يسعدنا بصفة خاصة أن نرى عددا من المستثمرين الجدد، وأشكر الدول الأعضاء على دعمهم المستمر ومديري الإصدار على كل ما بذلوه من جهود من أجل تحقيق أهدافنا التنموية".