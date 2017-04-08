15 مليار دولار زيادة القروض الاستهلاكية الأميركية بشهر

أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي نمو كل من القروض الاستهلاكية الدوارة وغير الدوارة خلال فبراير الماضي، بما يتفق مع تقديرات المحللين، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وذكر تقرير المجلس أن القروض الاستهلاكية في أميركا ارتفعت خلال فبراير الماضي بمقدار 15.2 مليار دولار، بعد ارتفاعها بمقدار 10.9 مليار دولار خلال يناير وفقاً للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون نمو القروض الاستهلاكية خلال فبراير بمقدار 15 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في يناير، وفقا للبيانات الأولية التي نقلتها وكالة الأنباء "د ب أ".

وزادت القروض الدوارة والتي تعكس بدرجة كبيرة قروض بطاقات الائتمان بمقدار 3 مليارات دولار في فبراير، بعد تراجع بمقدار 2.7 مليار دولار خلال الشهر السابق.

وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أن القروض الاستهلاكية زادت خلال فبراير الماضي بنسبة 4.8% سنويا، حيث زادت القروض الدوارة بنسبة 3.5% في حين زادت القروض غير الدوارة بنسبة 5.3% سنويا.