مصرف الإنماء يوزع أرباحاً بـ5%.. ويخصص 1% لخدمة المجتمع

أقر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016 بواقع 0.5 ريال وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي 745 مليون ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية وسيبدأ توزيع أرباح المساهمين الأربعاء الموافق 19 أبريل الجاري.

ووافقت الجمعية على تخصيص مبلغ لا يتجاوز 1% من صافي أرباح كل عام إلى حساب احتياطي يخصص لخدمة المجتمع ويكون الصرف وفق البرنامج والمبالغ والصلاحيات، التي يعتمدها مجلس الإدارة، بحسب ما ورد في "صحيفة" الرياض.

ومن أبرز قرارات الجمعية العامة، في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي:

- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 2 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 31 ديسمبر 2016.

- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 31 ديسمبر 2016.

- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت في 14 شعبان 1437هـ الموافق 21 مايو 2016 ولمدة ثلاث سنوات.

- وتمت الموافقة على تعديل النظام الأساس للمصرف وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد والموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

- والموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف، وشركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم.