بنك أوروبي جديد يبصر النور.. وساويرس يملك حصة الأغلبية

يعزز الملياردير المصري #نجيب_ساويرس حضوره في أوروبا مع إعلان ريفر بنك، الذي يملك ساويرس حصه أغلبية به من خلال شركة مارشمونت العائلية، إطلاق عملياته رسميا اليوم الاثنين بعد حصوله على رخصة مصرفية أوروبية كاملة من البنك #المركزي_الأوروبي الشهر الماضي.

وسيعمل #ريفر_بنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف في المرحلة الحالية أسواق بلجيكا وهولندا ولوكسمبرغ وألمانيا.

يذكر أن الحجم المستهدف للقروض الأساسية للبنك تتراوح بين 750 ألف يورو و3 ملايين يورو، بالإضافة إلى فرص الاستثمارات المشتركة في صفقات تصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين يورو.

وقال ساويرس، في بيان صحافي، "هذا البنك إضافة لتواجدنا القوي في لوكسمبورغ وأوروبا منذ فترة طويلة من خلال العديد من الاستثمارات الضخمة في #الاقتصاد_الأوروبي وخاصة في قطاع الخدمات المالية."

ويعتمد نموذج أعمال البنك على التكنولوجيا المالية من خلال معالجة #القروض على الانترنت، علماً أن المصرف يعتزم في 2018 تقديم العديد من منتجات التوفير التنافسية عبر الانترنت والتوسع في نشاط الإقراض الأساسي.

ويتولى جون لورانت جيرارد وهو أحد المؤسسين والعضو المنتدب السابق في مورجان ستانلي منصب الرئيس التنفيذي للبنك، وساويرس عضو في مجلس إدارة البنك.