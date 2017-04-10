نمو متواضع لإقراض المصارف في الكويت خلال فبراير

ارتفع إقراض المصارف بالكويت خلال فبراير الماضي بنسبة 0.5% مقارنة مع يناير، كما سجل نموا بحوالي 3.3% على أساس سنوي، ليلامس 34.5 مليار دينار.

كما كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن تراجع الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 1.1% بعد ارتفاعات دامت أربعة أشهر لتبلغ بنهاية فبراير 6.750 مليار دينار، فيما سجلت الودائع نموا سنويا 14.7% وذلك مقارنة مع مستواها في فبراير من العام الماضي.

كما أظهرت بيانات المركزي ارتفاع إصدارات الدين العام بنهاية فبراير إلى 3.750 مليار دينار، وبنسبة 138% عن مستواها في قبل عام، لتعادل بذلك 10.4% من الناتج المحلي.

وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل الماضي بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وتورق بنحو يبلغ ملياري دينار، لتبلغ الإصدارات الجديدة منذ ابريل 3.2 مليار دينار، فيما تبلغ المستحقة خلال نفس الفترة نحو مليار دينار.