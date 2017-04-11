ارتفاع أرباح "دبي الإسلامي" بـ4% بالربع الأول من 2017

ارتفعت أرباح "بنك دبي الإسلامي" بـ4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من عام 2016، لتصل إلى 1.42 مليار درهم.

وتجاوزت أرباح البنك متوسط التوقعات البالغة 937 مليون درهم.



وأوضح بيان "دبي الإسلامي" ان ارتفاع الأرباح جاء نتيجة نمو الإيرادات من جميع قطاعات البنك.



كما أشار البيان إلى ارتفاع الودائع لدى البنك بـ12% بنهاية مارس مقارنة بمستواها في ديسمبر الماضي، لتبلغ 137 مليار درهم. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 1,804 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7% مقارنة بـ 1,690 مليون درهم حققها البنك في الفترة نفسها من عام 2016. ووصلت خسائر انخفاض القيمة إلى 169 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 118 مليون درهم إماراتي عن الفترة نفسها من عام 2016.

فيما انخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 32.8% مقارنة مع 33.7% في الفترة نفسها من عام 2016. ووصل صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.16% مقارنة مع 3.26% في الفترة نفسها من عام 2016.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي"، "في وقت سابق هذا العام، قمنا بالإفصاح عن استراتيجيتنا الجديدة للنمو 2.0، وتركز بشكل فعال على مجالين رئيسيين – الأول، المحافظة على الامتياز الذي قمنا بتأسيسه في المرحلة الأولى من النمو وحمايته، والثاني، الاستفادة من الامكانات المستحدثة في الميزانية العمومية لتحقيق المرحلة القادمة من النمو للبنك.

وأضاف "ومن الواضح أن استراتيجيتنا التي بنيت حول استدامة الأعمال ونموها، قد أثمرت مرة أخرى عن نتائج قوية، إذ وفرت أعمالنا الأساسية دفعة مهمة للنمو القوي في صافي الأرباح. ولا تزال السيولة عاملاً رئيسيا في دفع عجلة النمو، وقد كان الربع الماضي مرة أخرى شاهداً على قدرة بنك دبي الإسلامي على توليد وتحريك ودائع وفق ما تقتضي حاجته. وعلى الرغم من أن الضغط على تكلفة التمويل قد يستمر، إلا أنه من المتوقع أن يكون هادئاً نسبياً في عام 2017".

وقال "ومع ارتفاع موجودات التمويل الأساسية بنسبة 6%، ومعدل السيولة بنسبة 88%، وتحسن جودة الموجودات باستمرار، فإن بنك دبي الإسلامي في وضع جيد جداً لمواصلة اختراق السوق، وزيادة حصته في قطاعات التشغيل الحالية، مع استمراره بإيجاد أعمال جديدة، وجذب عملاء جدد من جميع أنحاء القطاع المصرفي بأكمله في الإمارات العربية المتحدة".

