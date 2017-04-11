ساويرس لـ"العربية": River Bank سيمنح القروض إلكترونياً

قال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، إن ضمانة الودائع من البنك المركزي الأوروبي، "ستتيح القدرة على تنمية العوائد" لأحدث بنوك الاتحاد الأوروبي، المسمى River Bank والذي بدأ عملياته رسميا أمس.

وأوضح ساويرس في لقاء مع "العربية" أن البنك الجديد الذي يمتلك ساويرس فيه حصة أغلبية من خلال شركة Marchmont "لن يحقق عوائد في سنته الأولى" معولا على تقليل التكاليف، من خلال "نظام منح القروض عن طريق الإنترنت، والتي تجعل المقترض يلبي كل اشتراطات الاقتراض عبر الخدمات الإلكترونية".

وذكر رئيس أوراسكوم للاتصالات والإعلام، أن الاستثمار في البنك، يتضمن مجموعة من المساهمين يحملون حوالي 15% من الأسهم بجانب مستثمر أوروبي يملك حصة 20%، مؤكدا أن لدى "River Bank" خططا بعيدة المدى للتوسع.

وعلى المدى الحالي، قال ساويرس: "سنبدأ من بلجيكا وألمانيا وممكن أن نذهب إلى إيطاليا وفرنسا في مرحلة لاحقة ولن نخرج عن النطاق الأوروبي في المرحلة الحالية".

وبشأن استثمارات أوراسكوم للاتصالات والإعلام داخل مصر، أشار ساويرس إلى "تغيير نشاط الشركة للتركيز على قطاعات النقل والقطاع اللوجستي، والخدمات المالية واستحوذنا على بلتون وسيحصل زيادة رأسمال لشركة بلتون بحوالي مليار جنيه، وسنكتتب بنسبتنا فيها".

وكشف عن "استحواذات أخرى ستجري من أجل الانتقال إلى نشاط التخزين واللوجستيك والمشاريع الزراعية، وستتحول أوراسكوم إلى شركة استثمار وستتجه إلى إفريقيا، وهناك استحواذات على شركات منها ما هو متعلق بقطاع الإقراض متناهي الصغر".