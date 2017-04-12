نمو أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية لـ1.1 مليار ريال

نمت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.41% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.10 مليار ريال، مقابل 1.07 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق، ومقابل 374 مليون ريال في الربع السابق بنمو 195%.

وأرجع البنك نمو أرباحه مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.2%، وارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة.

وبلغ إجمالي أرباح #البنك_السعودي_الفرنسي في الربع الأول 1.69 مليار ريال، مقابل 1.64 مليار ريال، بنمو 3.16%، ومقابل إجمالي أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 1.55 مليار ريال بنمو 9.2%.