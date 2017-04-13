نمو أرباح "الاتحاد الوطني" الفصلية إلى 449 مليون درهم

ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني في الإمارات خلال الربع الأول بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى نحو 449 مليون درهم، لتفوق التوقعات التي بلغ متوسطها 483 مليون درهم.



ويأتي نمو الأرباح على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد بأكثر من 4%.



كما نمت محفظة القروض لدى "الاتحاد الوطني" بـ8% وازدادت الودائع بـ5%.



في المقابل، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف خلال الفترة إلى 3,6%.



وأوضحت "شعاع كابيتال" في تقرير لها أن الأرباح فاقت التوقعات لأن المخصصات جاءت أدنى مما كان متوقعا، ولكنها ترى أن الإقراض على أساس فصلي يبقى ضعيفا، علما أنه استقر مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.